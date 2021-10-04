Путин отметил особое место истории среди школьных дисциплин

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Изучение истории во многом формирует мировоззрение молодых людей и играет определяющую роль в воспитании патриотизма и гражданственности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам Всемирного конгресса школьных учителей истории.

Текст обращения на открытии конгресса в Москве в понедельник зачитал помощник главы государства Андрей Фурсенко.

"История занимает особое место в ряду школьных дисциплин, во многом формирует мировоззрение и кругозор молодых людей, играет определяющую роль в воспитании таких личностных качеств, как патриотизм и гражданственность, уважение к родине, чувство сопричастности к ее судьбе. И здесь роль учителя, преподавателя гуманитарных дисциплин трудно переоценить", - отмечает Путин.

Президент РФ выразил уверенность, что конгресс пройдет в творческом и конструктивном ключе, будет способствовать консолидации профессионального сообщества и обмену лучшими практиками.