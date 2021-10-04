В Железноводске благоустроенные за счет курортного сбора объекты отметят спецзнаком

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Специальные бронзовые знаки с логотипом курорта установят на туристических объектах в Железноводске (Ставропольский край), которые благоустроили за счет средств курортного сбора. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава города Евгений Моисеев.

"Объекты курортной инфраструктуры Железноводска, построенные или отремонтированные за счет введенного в 2018 году курортного сбора, получат специальные бронзовые курортные знаки #Спасибогостям. На знаках будет представлена кружка-бюветница - логотип Железноводска, а также информация с указанием наименования объекта, благоустроенного за счет курортного сбора, и даты благоустройства", - сказал Моисеев.

По его словам, власти решили пойти по принципу "Аллеи славы" в Голливуде. Курортные знаки вмонтируют в тротуары и другие объекты, благоустроенные за счет курортного сбора, чтобы информировать отдыхающих, а также для выражения благодарности гостям курорта за его уплату.

"С момента введения в мае 2018 года курортного сбора мы уже благоустроили и построили шесть объектов на сумму более 130 млн рублей. Курортный сбор стал важнейшим источником финансирования благоустройства и содержания курортной инфраструктуры. Теперь каждый отдыхающий сможет увидеть, куда пошел его курортный сбор, что он был потрачен не на иные цели, а исключительно на развитие курортной инфраструктуры, чтобы нашим гостям было удобнее, комфортнее отдыхать, а отдых становился все более запоминающимся", - рассказал глава Железноводска.

Эксперимент по введению курортного сбора в стране начался 1 мая 2018 года. Согласно краевому законодательству, сбор составляет 50 рублей с человека. За весь период проведения эксперимента в регионе благоустроили свыше 50 объектов курортной инфраструктуры.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.