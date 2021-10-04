{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вакцинация от коронавируса в России

Пункт вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве закроют

В его атриуме снова будут проходить выставки, презентации и другие культурные события

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Центр вакцинации от коронавируса, который работал в Гостином дворе в Москве, планируют закрыть. Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Центр в вакцинации в Гостином дворе закрывается. В его атриуме снова будут проходить выставки, презентации и другие культурные события", - сказала Ракова.

Она отметила, что мероприятия будут организовываться с соблюдением антиковидных мер.

Ранее заммэра сообщила, что Центр вакцинации от коронавируса возобновил работу в ГУМе, его пропускную способность увеличили до 5 тысяч человек в день. Новый центр вакцинации от COVID-19 в ГУМе будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00.

Теги
РоссияВакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Мурашко предупредил о предстоящем напряженном сезоне гриппа в России
Как заявил глава Минздрава РФ, нужно делать прививку как от гриппа, так и от коронавируса
Читать полностью