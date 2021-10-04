Пункт вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве закроют

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Центр вакцинации от коронавируса, который работал в Гостином дворе в Москве, планируют закрыть. Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Центр в вакцинации в Гостином дворе закрывается. В его атриуме снова будут проходить выставки, презентации и другие культурные события", - сказала Ракова.

Она отметила, что мероприятия будут организовываться с соблюдением антиковидных мер.

Ранее заммэра сообщила, что Центр вакцинации от коронавируса возобновил работу в ГУМе, его пропускную способность увеличили до 5 тысяч человек в день. Новый центр вакцинации от COVID-19 в ГУМе будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00.