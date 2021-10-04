В школе Северной Осетии объявят ЧС из-за подтопления подвала с электрощитами

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил ввести режим ЧС в школе №8 города Владикавказ из-за подтопления подвала, где находятся электрощиты.

"Мы шутим здоровьем и жизнью детей? Объявляйте ЧС в этой школе. Проработайте план работы по осушке подвала, переносу щитов электроэнергии и определите средства, необходимые для ремонтных работ", - сказал Меняйло на аппаратном совещании в понедельник.

По словам врио министра образования и науки республики Эллы Алибековой, школа является действующей, там проходят занятия.

Средства для проведения ремонтных работ будут выделяться из резервного фонда главы республики. Он поручил провести их в кратчайшие сроки.

"Я сегодня найду время для того, чтобы туда заехать. Надо будет подготовить решение по выделению средств", - отметил руководитель республики.