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В школе Северной Осетии объявят ЧС из-за подтопления подвала с электрощитами

Деньги для проведения ремонта выделят из резервного фонда главы республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил ввести режим ЧС в школе №8 города Владикавказ из-за подтопления подвала, где находятся электрощиты.

"Мы шутим здоровьем и жизнью детей? Объявляйте ЧС в этой школе. Проработайте план работы по осушке подвала, переносу щитов электроэнергии и определите средства, необходимые для ремонтных работ", - сказал Меняйло на аппаратном совещании в понедельник.

По словам врио министра образования и науки республики Эллы Алибековой, школа является действующей, там проходят занятия.

Средства для проведения ремонтных работ будут выделяться из резервного фонда главы республики. Он поручил провести их в кратчайшие сроки.

"Я сегодня найду время для того, чтобы туда заехать. Надо будет подготовить решение по выделению средств", - отметил руководитель республики.

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