В Минтруде заявили, что в России недостаточно сурдопереводчиков

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. В России недостаточно сурдопереводчиков для большего увеличения часов перевода, сообщил в понедельник журналистам первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

"Важнейшие вопросы - это доступ к информации. <…> Мы должны обеспечить вот эти условия по [доступу к] информации для глухих: это часы сурдоперевода, это переводчики. Да, мы увеличиваем количество часов перевода, которое мы оплачиваем из бюджета, в следующем году в два раза, но могли бы и больше увеличить. У нас нет переводчиков в достаточном количестве, которые могли бы обеспечить эти часы перевода", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам работы Всероссийского общества глухих в год своего 95-летия и итогам Международной недели глухих 2021 года.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении в два раза объема услуг сурдоперевода для людей с нарушением слуха. Они будут получать до 84 часов таких услуг в год.