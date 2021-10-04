В 126 подмосковных МФЦ появились услуги по содействию занятости

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Жители Подмосковья могут обращаться в 126 офисов МФЦ, чтобы подтвердить или перерегистрировать статус безработного. Соответствующая услуга Центров занятости населения появилась в сети МФЦ региона, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"В подмосковных МФЦ жителям можно будет получить направление от Центров занятости населения (ЦЗН) Московской области на подходящую работу либо уведомление об отсутствии подходящей вакансии на дату явки, заполнить лист учета посещений для подбора работы, а также уведомить ЦЗН об отказе от предложенного варианта трудоустройства. Предварительно граждане уже будут записаны на прием по электронной очереди. Услуга предоставляется в 126 офисах "Мои Документы", что повысит территориальную доступность для жителей", - приводятся в сообщении слова главы министерства Максима Рымаря.

Для того чтобы центр занятости начал подбор подходящих вакансий для безработных, необходимо заполнить резюме и подать заявление на сайте https://trudvsem.ru/ (доступ к нему также может быть предоставлен в цифровой зоне МФЦ). Далее заявитель получает уведомление о явке в МФЦ по электронной почте и приходит в офис в назначенное время. Талон на прием можно распечатать в офисе МФЦ по коду из уведомления. При себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, направление на работу с отметкой работодателя с предыдущей явки (в случае перерегистрации), уведомление о явке в МФЦ. Услуги по содействию занятости предоставляются бесплатно в день посещения.