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Пандемия COVID-19
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Мурашко предупредил о предстоящем напряженном сезоне гриппа в России

Как заявил глава Минздрава РФ, нужно делать прививку как от гриппа, так и от коронавируса

ГЕЛЕНДЖИК, 4 октября. /ТАСС/. Сезон гриппа в России будет напряженным, в том числе из-за циркуляции коронавируса, сообщил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Вакцинироваться нужно и той [от ковида], и другой [от гриппа] вакциной. Это принципиально важно, сезон будет напряженный, не нужно рисковать", - сказал он на форуме "Биотехмед".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее назвала недостаточными темпы вакцинации от гриппа в России и призвала медиков готовиться к борьбе как с COVID-19, так и с гриппом, эпидемии которого РФ в прошлом году избежала. По ее словам, с начала сентября заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране увеличилась вдвое, привито от гриппа сейчас около 13,5 млн человек - чуть более 9% населения.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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