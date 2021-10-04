Мурашко предупредил о предстоящем напряженном сезоне гриппа в России

ГЕЛЕНДЖИК, 4 октября. /ТАСС/. Сезон гриппа в России будет напряженным, в том числе из-за циркуляции коронавируса, сообщил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Вакцинироваться нужно и той [от ковида], и другой [от гриппа] вакциной. Это принципиально важно, сезон будет напряженный, не нужно рисковать", - сказал он на форуме "Биотехмед".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее назвала недостаточными темпы вакцинации от гриппа в России и призвала медиков готовиться к борьбе как с COVID-19, так и с гриппом, эпидемии которого РФ в прошлом году избежала. По ее словам, с начала сентября заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране увеличилась вдвое, привито от гриппа сейчас около 13,5 млн человек - чуть более 9% населения.