Госпитализация пациентов с COVID-19 в Подмосковье ниже летних показателей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Около 700 человек с коронавирусной инфекцией госпитализируют за сутки в Подмосковье, это ниже летних показателей при аналогичном количестве выявляемых случаев заражения в сутки, сообщила в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"У нас выявляемость уже доходит до 1 733 - это за вчерашний день было в сутки. Видим, конечно, что динамика по сравнению с июнем, при этом по госпитализации несколько ниже - если мы в июне при таком же уровне выявления госпитализировали 1,1 тыс. человек в сутки, то сейчас мы госпитализируем 700", - сказала Стригункова.

Она рассказала, что снижение темпов госпитализации обусловлено вакцинацией населения от коронавируса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что более 95% госпитализированных в Московской области пациентов с коронавирусом не прививались от инфекции.