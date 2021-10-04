Минпросвещения отмечает попытки исказить факты о Великой Отечественной войне в интернете

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Контент о Великой Отечественной войне, представленный в интернете, не отражает значимой роли России в победе, зачастую исторические факты искажаются. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в рамках Всемирного конгресса школьных учителей истории.

"Мы большое внимание уделяем истории Великой Отечественной войны, исторической памяти и никогда не допустим, чтобы как-то изменяли и переписывали историю. К сожалению, такие попытки имеются", - отметил Кравцов.

По его словам, представленный в интернете контент может быть интересным для детей, но он не отражает реального положения дел. "Для нас, конечно, для всех большой вызов - это информационные технологии, интернет. И если в учебниках истории, в рабочих программах, в методике мы понимаем, что все факты выверены, то зачастую в интернете можно встретить различную информацию. Она может быть интересной, познавательной, но эти факты искажаются. Дети смотрят, детям это все нравится, но на самом деле есть такие ролики. [В одном из них, например], по-моему, семь минут о Великой Отечественной войне, все очень красиво, хорошо, он не российский ролик, но [в нем] фактически говорится, что Великую Отечественную войну выиграла не Россия. Это недопустимо. И значение страны здесь не такое, какое было на самом деле", - добавил министр.

Кравцов отметил, что информация, представленная на различных информационных ресурсах и посвященная истории, должна быть выверенной и соответствующей исторической правде.

"Это один из тех вызовов, который тоже сегодня на конгрессе и в дальнейшем мы все будем обсуждать, потому что здесь могут быть разные решения, не только запретами можно эту проблему решить. Нужно, на мой взгляд, и методически подходить, и объяснять школьникам, поэтому информационные технологии - это составная часть нашей жизни, учебного процесса. Но тем не менее здесь надо очень аккуратно относиться и выработать общие подходы к тому, чтобы не искажались в том числе исторические факты", - сказал Кравцов.

Конгресс проходит 4-7 октября, он стал первым подобным событием в мировой практике.