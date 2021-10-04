Петербуржцы выбрали установку живой новогодней елки на Дворцовой площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга выбрали установку живой новогодней елки на Дворцовой площади при голосовании, организованном газетой "Петербургский дневник". Как рассказал ТАСС в понедельник главный редактор газеты Кирилл Смирнов, за настоящую и искусственную ель отдали почти равное число голосов, но живое дерево все же победило.

"Мы подвели итоги голосования, оно у нас проходило уже традиционно на трех платформах: на интернет-сайте "Петербургского дневника", в социальных сетях и по телефону. Во всех трех средах у нас победило живое дерево. Разброс примерно 50/50, но, тем не менее, живое дерево второй год подряд побеждает", - сказал он.

Опрос проводился с 29 сентября по 1 октября. Смирнов отметил, что на сайте газеты за живое дерево проголосовали более 6 тыс. петербуржцев, 4,8 тыс. отдали голоса за искусственную ель. В социальных сетях установку настоящей елки поддержали 4 тыс. человек, 3,7 тыс. выбрали искусственную. По телефону за живую ель высказались 62 человека.

Всего в голосовании приняли участие около 19 тыс. человек. Данные опроса передали в городской комитет по печати, который и поручил провести голосование. Специалисты комитета начнут необходимые процедуры по подготовке к праздничному оформлению Дворцовой площади с использованием живой ели.

Опрос проводился и в 2020 году. Тогда в голосовании приняли участие около 29 тыс. человек, более половины выбрали установку живой ели. К Новому 2021 году 25-метровую настоящую елку украсили в ретро-стиле.

С 2013 года главная ель на Дворцовой площади была искусственной - так решили горожане в результате интерактивного голосования.