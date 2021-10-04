В Приамурье многодетным семьям направили 41,6 млн рублей для покупки жилья с начала года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Амурской области с начала года помогли улучшить жилищные условия 15 семьям, в которых воспитывают шесть и более детей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

"Выплаты получили многодетные семьи из Благовещенска, Райчихинска, Благовещенского, Зейского, Константиновского, Михайловского, Серышевского, Тамбовского, Тындинского районов. На поддержку таких семей потратили 41,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Одна семья из Серышевского района в этом году уже улучшила свои жилищные условия за счет социальной выплаты. 12 семей подобрали жилье и оформляют необходимые документы. Две семьи еще находятся в поиске квартиры. Как уточнили ТАСС в Минсоцзащиты области, это все выплаты на этот год.

Выплаты семьям выдают по госпрограмме "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области". Люди могут приобрести квартиру или дом, а также заключить договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома или договор строительного подряда на строительство индивидуального дома. В дополнение к господдержке семьи могут использовать свои средства или кредитные. Жилье после покупки оформляется в долевую собственность всех членов семьи.

Отмечается, что размер социальной выплаты рассчитывается для каждой многодетной семьи индивидуально в зависимости от количества членов семьи, суммарной общей площади всех жилых помещений, где живут семьи, и стоимости одного квадратного метра по муниципальному району или городскому округу.

В прошлом году на поддержку многодетным семьям в виде сертификатов из областного бюджета было выделено 81,4 млн рублей. На эти средства 28 амурских семей купили новое жилье.

Всего с 2010 по 2019 годы социальная выплата на улучшение жилищных условий была предоставлена 53 многодетным семьям на общую сумму 127,7 млн рублей.