Власти Удмуртии сообщили, что план по вакцинации от COVID-19 выполнен более чем на 43%

ТАСС, 4 октября. Более 400 тыс. жителей Удмуртской Республики завершили вакцинацию от коронавируса, что составляет свыше 43% от плана. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"В Удмуртии уже 400 993 человека поставили хотя бы один компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Это составляет 43,3% от числа граждан, подлежащих вакцинации. Среди граждан старше 60 лет привито 47% от подлежащих (142 314 человек)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 354,7 тыс. человек привиты первым компонентом вакцины, из них 328,1 тыс. завершили вакцинацию. Еще 46,2 тыс. человек привились однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Всего планируется привить 924,2 тыс. человек.

В регионе действует масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных подобных мероприятий будет возможно только при наличии у всех посетителей справки о вакцинации.