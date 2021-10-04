На площадки Ural Music Night в Екатеринбурге будут пускать по QR-кодам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Посетить площадки крупнейшего музыкального фестиваля на Урале Ural Music Night, который пройдет 22 октября, можно будет по QR-кодам и сертификатам о вакцинации. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции директор фестиваля Евгений Горенбург.

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В июне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал об отмене фестиваля из-за сложной эпидемической ситуации. Однако 1 октября он уточнил, что Ural Music Night пройдет 22 октября в закрытых помещениях.

"Мы хотим сделать covid-free формат. В закрытые помещения вход будет бесплатный, но, заметьте, я специально не сказал свободный. Он будет не свободный. Будут проверяться сертификаты прививочные, либо QR-коды, либо рист-бэнды (специальные браслеты)", - сказал Горенбург.

Он уточнил, что браслет можно будет получить в ближайшее время возле пунктов вакцинации, предоставив сертификат о вакцинации, QR-код или медицинский отвод от прививки.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2020 году из-за коронавируса фестиваль перенесли с конца июня на 18 сентября. На нем выступили около 1,6 тыс. музыкантов на 50 площадках, максимальное число зрителей составило около 170 тыс. Традиционно на Ural Music Night представили практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.