Президент Татарстана поручил ужесточить контроль за мерами безопасности из-за коронавируса

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу перед оперштабом и руководителями министерств и ведомств усилить работу по вакцинации и ужесточить контроль за соблюдением требований безопасности из-за ухудшения эпидобстановки в регионе. Такие поручения глава региона дал на утренней планерке, сообщила в понедельник пресс-служба президента.

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"Можно как угодно трактовать наши действия, но пока речь идет о здоровье наших людей, мы будет принимать самые строгие меры", - цитирует Минниханова пресс-служба.

Главу региона особенно волнует вопрос низких темпов вакцинации среди граждан старше 60 лет. Это группа риска, у которой, как правило, болезнь протекает тяжелее и много летальных исходов. Сегодня среди этой категории граждан привились только 23,5%.

Минниханов также обратил внимание Роспотребнадзора на контроль за соблюдением ограничительных мер, и в случае необходимости - на предложения по мероприятиям с участием большого количества людей.

По данным Минздрава региона на 3 октября, в Татарстане зарегистрировали 27 261 случай COVID-19. Всего вакцинировались 1 088 887 человек (44,7% от плана), в том числе 953 968 - вторым компонентом. 1 октября руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила, что ситуация с заболеваемостью в регионе становится крайне тяжелой, количество заразившихся коронавирусом еженедельно увеличивается на 10%. Так, за прошлую неделю в Татарстане зарегистрировали 441 случай заражения ковидом, неделю ранее фиксировали 388 случаев, а еще неделей ранее - 369 случаев.

В регионе действует масочный режим, самоизоляция для граждан в возрасте старше 65 лет носит рекомендательный характер, оперативный штаб возобновил выдачу разрешений на работу общепита после полуночи, а проведение массовых мероприятий возможно только при одобрении оперштаба и Роспотребнадзора.