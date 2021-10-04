Мишустин поздравил Всероссийское общество глухих с юбилеем

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Всероссийское общество глухих (ВОГ) с 95-летием. Телеграмма опубликована на сайте кабмина в понедельник.

"Все эти десятилетия ваша уникальная общественная организация ведет важную работу, защищает права и законные интересы граждан с нарушением слуха. Деятельность ВОГ привлекает внимание общества к людям, на чью долю выпали испытания, которые требуют стойкости и силы духа. Благодаря вам в том числе в стране многое делается для формирования благоприятной среды с комфортными условиями для инвалидов по слуху, предоставляются необходимые технические средства", - говорится в телеграмме.

Мишустин считает важным, что организация оказывает людям с нарушением слуха поддержку в реабилитации, трудоустройстве, образовании, предоставлении социальных услуг, а также помогает развивать творческие способности и заниматься спортом. По словам премьера, ВОГ активно участвует в совершенствовании законодательства по вопросам изучения и применения русского жестового языка, организации системы подготовки переводчиков и преподавателей. Такая работа позволяет людям с инвалидностью по слуху чувствовать себя востребованными в обществе, считает премьер.

"Желаю вам новых успехов и достижений. Пусть ваша ежедневная забота укрепляет веру мужественных людей в себя, в свои силы и возможности", - добавил Мишустин.

Всероссийское общество глухих работает с 1926 года и объединяет 79 региональных и более 800 местных отделений. Праздничный вечер в честь юбилея ВОГ пройдет сегодня в Кремле.