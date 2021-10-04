Коэффициент распространения коронавируса в России остался на отметке 1,12

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на максимальном с начала июля уровне 1,12, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и в предыдущие два дня, показатель держится выше единицы во всех 10 регионах с наибольшим числом заразившихся.

В Санкт-Петербурге индикатор вырос до 1,34, в Москве он, напротив, снизился до 1,29, а в Подмосковье составил 1,19. В Воронежской и Нижегородской областях коэффициент равен 1,06, в Самарской области - 1,05, в Ростовской - 1,04, в Свердловской области и Красноярском крае - 1,02, в Иркутской области - 1,01.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.