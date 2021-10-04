В России выявили 25 781 случай заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 781, до 7 612 317. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,34%. При этом уже три дня в стране выявляют свыше 25 тыс. случаев заражения. За сутки выявлено 2 198 случаев в Санкт-Петербурге, 626 - в Самарской области, 596 - в Нижегородской области, 588 - в Воронежской области, 534 - в Свердловской области. В настоящее время болеют 661 025 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 883 против 890 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 210 801 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,77%. В частности, за сутки было зарегистрировано 60 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 43 - в Свердловской области, 39 - в Саратовской области, по 32 - в Краснодарском крае и Ростовской области, 31 - в Нижегородской области.

В России выписали после коронавируса 14 526 человек за сутки. Общее число вылечившихся после заражения коронавирусом в стране достигло 6 740 491. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,6% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве число выздоровевших увеличилось на 1 956, в Подмосковье - на 1 015, в Нижегородской области - на 448, в Свердловской - на 441, в Республике Коми - на 437, в Иркутской области - на 393, в Санкт-Петербурге - на 377.