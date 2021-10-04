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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье выявили 1 733 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум с 27 июля

Всего в регионе заразились 455 358 человек

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 733. Это максимальное значение с 27 июля, следует из опубликованных в понедельник данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее в Подмосковье выявили 1 646 случаев. Всего в регионе заразились 455 358 человек.

За сутки были выписаны по выздоровлению 1 015 пациентов, всего вылечились 395 815. Число летальных исходов за сутки составило 12, за время пандемии умерли 8 238 человек. В настоящее время болеют 51 305 пациентов.

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РоссияПандемия COVID-19
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