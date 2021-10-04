Союз журналистов России потребовал от Минска немедленно освободить журналиста Можейко

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) потребовал немедленно освободить белорусского журналиста Геннадия Можейко, содержащегося в изоляторе в Минске. Об этом говорится в заявлении Союза.

2 октября главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил о задержании журналиста "КП в Беларуси" Можейко.

"Союз журналистов России настаивает, что информация о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко должна быть незамедлительно обнародована, его коллеги и близкие должны получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает, а адвокаты Можейко должны получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием. Задержание и удержание журналиста, сопровождающееся тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту. Союз журналистов России настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко", - говорится в заявлении.

Задержанного Можейко, как отмечают в СЖР, обвинили в "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", а также в "оскорблении представителя власти".

Задержание журналиста

Журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября и находится в изоляторе в Минске. Об этом в субботу сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на слова матери журналиста. По ее данным, 1 октября в квартире ее сына по месту жительства в течение двух с половиной часов производился обыск сотрудниками КГБ. В постановлении на обыск, по ее словам, были указаны статьи 130 и 369 уголовного кодекса о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с корреспондентом ТАСС ранее напомнил, что Можейко является автором статьи о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии и погибшем в перестрелке с силовиками жителе Минска Андрее Зельцере. По его словам, в статье Можейко речь шла о воспоминаниях одноклассницы о Зельцере.

Комитет госбезопасности Белоруссии сообщал, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди.

После выхода материала Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. Согласно комментарию ведомства, такое решение было принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, "способствующую формированию источников угроз национальной безопасности".

В Кремле выразили категорическое несогласие с таким решением белорусских властей. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данные действия "идут в нарушение принципа свободы СМИ".