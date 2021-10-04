МЧС во всех регионах России проверит системы оповещения с включением сирен

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. МЧС 6 октября проведет масштабную тренировку систему оповещения населения с включением сирен во всех регионах России, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

"6 октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов (до одной минуты)", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В МЧС просят граждан сохранять спокойствие, подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. Аналогичные проверки систем оповещения в этом году проводились 3 марта.