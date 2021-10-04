Путин поприветствовал участников финала международной олимпиады по финансовой безопасности

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам финального этапа международной олимпиады по финансовой безопасности. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Приветствую вас в Сочи на финальном этапе международной олимпиады по финансовой безопасности, которая объединила своими актуальными, созвучными времени целями школьников и студентов из разных стран. Сегодня мир стремительно меняется: совершенствуются технологии, появляются современные, перспективные научные и образовательные дисциплины - и мы уделяем приоритетное внимание созданию в России широкого пространства возможностей для самореализации молодых людей, получения ими новых навыков, знаний, компетенций", - говорится в телеграмме.

Путин считает, что проведение олимпиады, направленной на повышение информационной, финансовой, правовой грамотности молодежи и профилактику преступности и экстремизма, является частью востребованной, многогранной работы. По словам президента, эти задачи имеют важнейшее значение для обеспечения безопасности, эффективной защиты законных прав граждан, потому олимпиада получила поддержку отечественных, зарубежных, международных профильных организаций, а также привлекла большой экспертный и общественный интерес.

Путин выразил уверенность, что олимпиада пройдет с успехом, станет запоминающимся событием для всех участников, а также для финалистов, собравшихся на площадке образовательного центра "Сириус".

В отборочном этапе олимпиады, который прошел в мае-июне 2021 года, приняли участие более 31 тыс. участников из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал вышли 500 человек. Среди них 440 российских школьников и студентов, а также 60 студентов из вузов стран ближнего зарубежья, которым предстоит пройти финальные состязания с 3 по 9 октября в Сочи.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится впервые по инициативе Путина. Ее цель - повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодого поколения, а также поиск талантливой молодежи для привлечения к работе в национальные антиотмывочные системы своих стран.