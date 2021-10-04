Около 16 тыс. человек будут работать на переписи населения в Подмосковье

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Около 16 тыс. переписчиков задействуют в организации переписи населения в Подмосковье. Об этом сообщила в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов.

Она уточнила, что жители Московской области смогут принять участие во Всероссийской переписи населения с помощью портала госуслуг, в МФЦ, а также в пунктах переписи.

"Формы, в которых мы предлагаем проводить перепись, позволит охватить 100% жителей. Во-первых, перепись можно пройти на портале госуслуг, в МФЦ, где у нас развернуто 190 центров, на переписных участках. Переписные участки у нас будут организованы по системе избирательных участков, поэтому нашим жителям будет комфортно и удобно, если есть необходимость прийти по известному адресу и поучаствовать в переписи населения. Также у себя дома. В Московской области будет задействовано 16 тыс. переписчиков", - сказала Нагорная.

Она рассказала, что переписчики будут носить специальные жилеты, иметь планшет для сбора данных и удостоверение, подтверждающее личность.

Согласно постановлению правительства РФ Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".