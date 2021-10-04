Количество часов телевещания с сурдопереводом может увеличиться до 150 в год

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Всероссийское общество глухих (ВОГ) прорабатывает вопрос об увеличении количества времени телеэфира с сурдопереводом до 150 часов в год. Об этом в понедельник сообщил президент ВОГ Станислав Иванов во время пресс-конференции в ТАСС.

"Минтруда и соцзащиты поддержало нашу идею об увеличении количества часов сурдоперевода с 40 до 84 часов. Это очень важный шаг для получения информации глухими гражданами всей России. Мы намерены в дальнейшем это количество часов увеличивать постепенно, может быть, до 120-150 часов в год. Это очень важный успех нашего сотрудничества с Министерством труда", - сказал Иванов.

Он также отметил, что благодаря поддержке Минтруда идет работа по увеличению количества часов эфира с субтитрами. "На данный момент в общем процентном отношении это 25% от общего объема всех транслируемых передач. Конечно, мы стараемся эту цифру увеличить до 50% от общего объема всех транслируемых передач. Цель есть, и мы стараемся к ней прийти", - сказал глава ВОГ.

Кроме того, он напомнил, что в России принят закон, обязывающий все телеканалы транслировать не менее 5% общего объема программ с субтитрами, сурдопереводом или бегущей строкой. "Количество часов с субтитрами, которые транслируются на восьми общероссийских каналах, входящих в первый мультиплекс, составляет около 14-15 тыс. часов. Это достаточно большой объем. Сейчас в рамках этой доступной среды мы намерены увеличивать количество именно этих часов", - сообщил Иванов.

Президент ВОГ также подчеркнул важность перевода на жестовый язык заявлений первых лиц государства в телеэфире. По его словам, проблема особо остро стала ощущаться во время пандемии. "Очень много экстренных событий, которые звучали на телевидении, на пресс-конференциях, были недоступны для глухих. Мы считаем, что все прямые эфиры с первыми лицами государства, главами министерств должны транслироваться с помощью переводчика для глухих. Это во всем мире есть, и в России мы стараемся эту тему продвинуть", - сказал Иванов.