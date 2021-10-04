Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие новых рецепторов

СТОКГОЛЬМ, 4 октября. /ТАСС/. Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2021 год стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награду присудили за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение. Об этом на своем сайте пишет Нобелевский комитет.

Кому и за что присуждали Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Как отмечается в пресс-релизе, лауреаты выяснили, каким образом активируются нервные импульсы, благодаря которым организм может ощущать тепло, холод и прикосновение. Эти процессы лежат в основе взаимодействия человека с окружающим миром и необходимы для его выживания.

Джулиус – физиолог, работает в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Более всего он известен исследованием рецепторов, которые реагируют на ментол, горчичное масло и капсаицин – компонент жгучего перца. Патапутян – биолог из Научно-исследовательского института Скриппса, он обнаружил новый класс рецепторов, которые реагируют на механическое воздействие на кожу и внутренние органы.

"Эти прорывные открытия положили начало исследованиям, благодаря которым мы быстро поняли, как нервные окончания реагируют на тепло, холод и механическое воздействие. Лауреаты выявили важные недостающие звенья в понимании сложного взаимодействия между нашими чувствами и окружающей средой", – подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее, в 2020 году, Джулиус и Патапутян вдвоем получили премию Кавли в области нейронаук практически с той же формулировкой. В прошлом году лауреатами премии в этой номинации стали Харви Ольтер, Чарльз Райс и Майкл Хоутон за открытие вируса гепатита С.