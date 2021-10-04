Около 100 школьных стадионов в Подмосковье сделают доступными для жителей до конца года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Порядка 100 стадионов при школах станут доступны жителям Московской области, которые занимаются спортом, в рамках проекта "Открытый стадион". Об этом сообщила в понедельник на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов зампредседателя правительства региона Ирина Каклюгина.

"Задачу мы для себя поставили 100 стадионов открыть [для жителей] до конца этого года, еще 200 - открыть до июня 2022 года", - сказала Каклюгина.

Она рассказала, что всего в Московской области насчитывается около 600 школьных стадионов.

Ранее в Московской области был запущен проект "Открытый стадион", в рамках которого жители могут заниматься спортом на школьных стадионах. На стадии пилота проект был реализован в трех городских округах.