Молодежные лаборатории генетики и морских полярных технологий появятся в крымском НОЦ

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Молодые ученые Крыма и Севастополя откроют шесть лабораторий, которые войдут в структуру научно-образовательного центра мирового уровня, создаваемого на полуострове, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Севастопольского государственного университета.

"Научно-образовательные лаборатории для молодых исследователей создадут на базе организаций - участников НОЦ "МореАгроБиоТех" (научно образовательного центра мирового уровня). Всего в России планируется создать 120 новых молодежных лабораторий, шесть из них - в Крыму. Проект направлен на развитие научно-технологической деятельности вузов и исследовательских институтов, входящих в состав НОЦ, а также всего региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лаборатории создаются на средства, выделяемые для поддержки молодых специалистов, в них будут работать перспективные исследователи в возрасте до 39 лет. В течение трех лет в Крым и Севастополь направят порядка 270 млн рублей.

По данным пресс-службы, в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского откроется лаборатория молекулярной генетики и биотехнологий, в Никитском ботаническом саду - лаборатория клеточной биологии и анатомии, в Морском гидрофизическом институте РАН (Севастополь) - лаборатория морских полярных исследований, в Институте биологии южных морей РАН (Севастополь) - лаборатория экологической иммунологии гидробионтов. В научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия "Магарач" займутся аналитическими исследованиями инновационных и ресурсосберегающих технологий.

В самом СевГУ создадут лабораторию "Робототехника и интеллектуальные системы управления". "Мы планируем заниматься исследованиями и разработками в области математического и программно-аппаратного обеспечения автономных подводных робототехнических систем. В нашей лаборатории уже работают молодые специалисты, а благодаря полученной поддержке мы сможем привлечь еще больше молодежи и вывести наши разработки на новый, мировой уровень", - приводятся в сообщении слова руководителя лаборатории Алексея Кабанова.

В июле по итогам конкурса Крыму и Севастополю выделили деньги на создание общего для двух регионов научно-образовательного центра мирового уровня "МореАгроБиоТех", который будет специализироваться на беспилотных технологиях для судостроения, развитии виноградарства и аквакультур, а также морском приборостроении. Согласно нацпроекту "Наука и университеты", в России должны создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач. В 2019 году объявили о создании первых пяти НОЦ, в 2020 отобрали еще пять, три из которых - межрегиональные.