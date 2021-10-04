Исследование: россияне больше всего вспоминают своих учителей по математике и русскому

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 20% россиян вспоминают своего учителя по математике, 21% - учителя по русскому языку и литературе. Такие данные приводятся в исследовании компании Rambler&Co, проведенном ко Дню учителя (имеется в распоряжении ТАСС).

"Респонденты ответили, учителей по каким предметам вспоминают больше всего. На первом месте (23%) - математики (включая алгебру и геометрию). Примерно одна пятая часть (21%) любила педагогов по русскому языку и литературе. 13% голосов набрали учителя по истории и обществознанию, 10% - по физике, 8% - по иностранным языкам, 7% - по географии, 6% - по биологии, 5% отметили физкультурников, 3% - трудовиков. Замыкают топ учителя информатики, ИЗО, музыки и ОБЖ (по 1%)", - говорится в исследовании.

По данным опроса, 63% респондентов сообщили, что им нравятся учителя, которые были у них в школе. В то же время 19% не всегда устраивали уроки, у 18% остались нейтральные воспоминания. Из материалов исследования также следует, что почти 86% опрошенных помнят имя своего первого учителя.

Среди наиболее стереотипных фраз педагогов 42% назвали "Звонок для учителя", по 21% - "Лес рук" и "А голову ты дома не забыл?". Кроме того, 6% вспомнили фразу "Родителей в школу", каждый 20-й - "Мой предмет самый важный", 4% - "Выйди, приведи себя в порядок и зайди обратно". При этом 10% не сталкивались с вышеперечисленными фразами.

Более половины опрошенных (58%) сообщили, что вели себя в школе хорошо и им не за что извиняться перед учителями. 23% считают, что своим поведением они огорчали педагогов, 5% попросили бы прощения за опоздания, 2% - за грубость.

Согласно результатам исследования, 44% респондентов выразили мнение, что лучшими подарками на День учителя будут хорошие оценки и поведение, 41% - цветы, 6% подарили бы технику, 5% - конфеты, а 4% считают важным сделать ремонт в классе.

О зарплатах учителей

Треть респондентов (33%) назвали достойной оплатой работы педагога сумму свыше 100 тыс. рублей. 25% считают, что педагоги должны получать от 80 до 100 тыс. рублей, еще четверть - от 60 до 80 тыс. рублей, 17% высказались за зарплату менее 60 тыс. рублей.

Об исследовании

Опрос проводился на портале "Рамблер" с 29 сентября по 3 октября 2021 года. Охват составил более 1,2 млн пользователей, среди которых 16% отличников, 60% хорошистов, 22% троечников и 2% двоечников.