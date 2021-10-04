TikTok и Минпросвещения в преддверии Дня учителя запустили конкурс для преподавателей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. TikTok и Минпросвещения запустили первый всероссийский конкурс для преподавателей #УчителяТикТок, приуроченный ко Дню учителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы в понедельник.

"Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok совместно с министерством просвещения запускают конкурс #УчителяТикТок, участниками которого могут стать педагоги со всех уголков страны. Задача преподавателей - снять и опубликовать оригинальные и креативные познавательные короткие видеоролики в TikTok, которые покорят аудиторию платформы и жюри. Конкурс приурочен ко Дню учителя, который проходит 5 октября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что участие в конкурсе смогут принять школьные учителя и преподаватели педагогических вузов и колледжей. В состав жюри войдут представители TikTok и Минпросвещения. Участники будут оценены в номинациях "Самый креативный учитель", "Лучший познавательный видеоролик" и "Учитель - открытие".

Уточняется, что принять участие в конкурсе можно будет с 4 октября по 4 ноября 2021 года.