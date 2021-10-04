В Кремле не располагают данными о том, где был задержан журналист Можейко

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о том, где был задержан журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста. Мы этого просто не знаем", - сказал он, комментируя утверждения, что Можейко мог быть задержан в Москве.

Пресс-секретарь добавил, что хочет "обратить особое внимание" на то, что речь идет о гражданине Белоруссии. "Поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство какие-то наводить справки или тем более заниматься защитой интересов", - отметил представитель Кремля.

"Конечно, если это связано с его журналистской деятельностью, безусловно, нельзя одобрять такие действия", - подчеркнул Песков.

При этом он еще раз повторил, что у Кремля нет данных о деталях произошедшего. "Мы не знаем точно, где он был задержан, кем он был задержан, что вменяется ему в вину <…> Мы не уверены, что он был задержан на территории Российской Федерации, мы просто не располагаем этой информацией", - сказал пресс-секретарь, указав, что речь идет о "внутрибелорусском" сюжете. "Здесь мы вряд ли можем что-то детально комментировать", - добавил он.

На уточняющий вопрос о том, в курсе ли задержания президент России Владимир Путин, Песков ответил, что в дайджестах, которые готовятся главе государства, "имеется вся информация, которая широко публиковалась".

Доступ к сайту газеты

Кремль ожидает отмены ограничений на доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси", при этом пока нет уверенности, что Минск слышит призывы российской стороны обеспечить свободную работу издания, заявил Песков.

"Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность "Комсомольской правды" в Белоруссии заблокирована. Но мы продолжим работать с белорусской стороной", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что ранее в Кремле "четко обозначили позицию относительно ограничений в отношении "Комсомольской правды". "Мы с этим не согласны и ожидаем отмены этих ограничений и обеспечения свободной работы нашего уважаемого издания на территории союзной нам Белоруссии", - добавил Песков.

"В отличие от многих других ситуаций, у нас все-таки партнерские отношения с Белоруссией и есть возможность в рамках тесного диалога, который имеет место между нашими двумя странами, аргументированно доносить свою позицию о неприятии подобных ограничений в отношении нашего СМИ", - сказал он, подчеркнув: "Это мы и будем делать".

О задержании Можейко

Журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь на 2 октября и находится в изоляторе в Минске. Об этом в субботу сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на слова его матери. По ее данным, 1 октября в квартире сына производился обыск сотрудниками КГБ. В постановлении на обыск, по словам матери Можейко, были указаны статьи 130 и 369 уголовного кодекса о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с корреспондентом ТАСС ранее напомнил, что Можейко является автором статьи о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии и погибшем в перестрелке с силовиками жителе Минска Андрее Зельцере. По его словам, в статье Можейко речь шла о воспоминаниях одноклассницы о Зельцере.

После выхода материала Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. Согласно к комментарию ведомства, такое решение принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, "способствующую формированию источников угроз национальной безопасности".