В Архангельске более чем на сутки отключат водоснабжение из-за переноса участка водовода

АРХАНГЕЛЬСК, 4 октября. /ТАСС/. Водоснабжение в Архангельске отключат на 28 часов с 22:00 мск 8 октября из-за переноса участка магистрального водовода диаметром 1 тыс. мм, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации города.

Водовод перенесут с территории стройплощадки арбитражного суда на проспекте Ломоносова. Перенос проводится из-за изношенности сетей и близостью трубы к месту проведения строительных работ. "РВК-Архангельск" (оператор, оказывающий услуги водоснабжения и водоотведения в Архангельске) будет проводить работы по заявке строительной компании.

"Работы планируются с 22 часов 8 октября сроком на 28 часов, все по плану", - сказали ТАСС в пресс-службе.

26 апреля три округа в Архангельске отключили от водоснабжения из-за аварии на водоводе в районе улицы Карла Либкнехта и проспекта Ломоносова. Причиной утечки в "РВК-Архангельск" назвали ветхость сетей и строительные работы рядом. Большой объем грунта складировали прямо поверх трубы, и она не выдержала нагрузки.

Региональное управление Роспотребнадзора возражает против отключения водоснабжения в городе на столь длительный срок. "Управлением направлено письмо в адрес главы администрации городского округа "Город Архангельск" Д. А. Морева о недопустимости отключения потребителей города Архангельска от водоснабжения на длительный срок", - сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. Управление объявило предостережение в отношении ООО "РВК-Архангельск" о недопустимости нарушения.

Ранее работы по переносу сетей планировалось провести с 20 по 23 августа с полным отключением водоснабжения в городе. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что максимальный временной промежуток отключения должен составлять не более 18 часов. Работы в августе отменили. Одной из причин возражения против длительного отключения водоснабжения в городе называют невозможность обеспечить своевременный подвоз воды потребителям.