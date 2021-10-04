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В МЧС заявили о готовности объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период на 94%

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС ранее сообщили, что количество происшествий с газом в жилых домах выросло с началом отопительного сезона

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Готовность объектов ЖКХ в эксплуатации в осенне-зимний период в среднем в России составляет 94%. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На контроле ведомства обеспечение готовности объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период. В среднем на сегодняшний день готовность объектов составляет 94%", - сказали в пресс-службе.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России журналистам сообщили, что количество происшествий с газом в жилых домах выросло с началом отопительного сезона, в основном ЧП происходят из-за неисправности или неправильной эксплуатации газового оборудования.

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