Частные дома в трех районах Омской области отключат от газа

ОМСК, 4 октября. /ТАСС/. Компания "Тевризнефтегаз" из-за истощения Тевризского месторождения отключит подачу газа для нужд приготовления пищи в частных домах в трех районах на севере Омской области до завершения ремонтных работ на одной скважин. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор компании Александр Панкратов. Подача газа зимой для отопления была прекращена еще прошлой зимой.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в Тарском, Знаменском и Таврическом районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. Из-за выросшего в сильные морозы потребления газа и истощения месторождения жители вынуждены были отапливать помещения дровами и электрическими нагревателями. С зимы 2020 года газ в этих районах подается только для нужд приготовления пищи.

"На данном этапе, учитывая, что у нас на эксплуатации только одна скважина, мы ничего сделать не можем кроме как отключать частные дома от [подачи газа для] приготовления пищи. Планируем сделать это 11 октября, но если погодные условия позволят, то будем отключать позже", - сказал Панкратов, добавив, что многоквартирные дома будут получать газ для приготовления жильцами пищи.

Он уточнил, что от газоснабжения будут полностью отключены более 1,5 тыс. частных жилых домов. Возобновить подачу газа планируется после завершения ремонтных работ на скважине № 6, которые проводит компания "Газпром". Как сообщили ТАСС в Министерстве промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, срок действия договора с корпорацией - до 11 января 2022 года, сроки завершения ремонта не уточняются.

Добыча природного газа на Тевризском месторождении была организована в 1998 году для газоснабжения трех районов, в которых сейчас проживает около 70 тыс. человек. В настоящий момент подача газа осуществляется только из одной из трех скважин, которая не в состоянии обеспечить вырастающее в морозы потребление газа. Скважина № 6 не эксплуатируется много лет из-за обводнения. Ее планировалось отремонтировать к началу отопительного сезона 2020 года, но ремонтные работы в прошлом году не дали ожидаемого результата.