Обращений по ввозу в Россию зарубежных вакцин от ковида в Сколково пока не поступало

ГЕЛЕНДЖИК, 4 октября. /ТАСС/. Обращений от резидентов Московского Международного медицинского кластера (ММК), расположенного на территории инновационного центра "Сколково", на ввоз иностранных вакцин от коронавируса в Россию пока не поступало. Об этом в понедельник журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Пока обращений не было, у нас вакцин бесплатных достаточно везде", - сказал он на форуме "Биотехмед".

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ предложил разрешить ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для клиник международного медицинского кластера (ММК) на территории инновационного центра "Сколково". Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В частности, в документе говорится о предоставлении управляющей компании медкластера права осуществлять на его территории "контроль за обращением <...> лекарственных средств". При этом разрешение на ввоз будет выдаваться на основании заключения Росздравнадзора.