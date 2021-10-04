Паводковая обстановка в Сибири и на Дальнем Востоке находится на контроле МЧС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. МЧС России держит на контроле паводковую обстановку в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства. В МЧС также отметили, что природные пожары действуют в трех регионах, угроза населенным пунктам отсутствует.

"На контроле ведомства находится паводковая обстановка на территории Сибири и Дальнего Востока", - сказали в пресс-службе, отметив, что близ Амура и Селенги и около Байкала за прошедшую неделю освободилось от воды 25 жилых домов и более 1,3 тыс. приусадебных участков. "Остаются подтопленными в пяти регионах 64 дачных дома и более 500 участков. Подтопленных жилых домов нет", - сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что в полном объеме восстановили энергоснабжение на Чукотке, которое было нарушено в результате непогоды.

В то же время во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России отметили, что в начале недели при прохождении циклона по территории Камчатского края и Чукотского автономного округа ожидаются дожди и сильный ветер до 35 м/с. Во второй половине недели вероятно прохождение циклона в Бурятии, Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях, Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской областях. "В указанных субъектах возможно подтопление пониженных участков местности, повреждение объектов связи и энергетики, затруднение движения всех видов транспорта", - отметили в институте.

Кроме того, во ВНИИ ГОЧС добавили, что в Карелии, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областях при прохождении атмосферных фронтов ожидается сильный ветер (15-18 м/с), он может привести к нарушению электроснабжения из-за повреждений ЛЭП. Также высокие риски экзогенных геологических процессов сохраняются при прогнозируемых сильных дождях в Краснодарском крае и Адыгее и при высокой влажности грунтов в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии.

По данным МЧС, природные пожары действуют в трех регионах. "Всего на текущий момент зарегистрировано пять очагов. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сказали в пресс-службе ведомства. По оценке ученых ВНИИ ГОЧС, на текущей неделе высокие классы пожарной опасности сохраняются на территории десяти муниципальных образований Тувы, четырех муниципальных образований Хакасии, десяти муниципальных образований Курганской области.

Органам Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций указанных регионов эксперты рекомендуют проводить ежедневный комплексный мониторинг лесопожарной обстановки с участием руководителей организаций собственников или арендаторов природных территорий.