В Поморье и Иркутской области испытывают систему мониторинга лесов с беспилотников

АРХАНГЕЛЬСК, 4 октября. /ТАСС/. Новая система беспилотного мониторинга лесов проходит испытания в Архангельской и Иркутской областях. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации Архангельской области, проект разработан доцентом кафедры информационных систем и технологий Северного Арктического федерального университета (САФУ) Романом Алешко.

"Проект беспилотного мониторинга лесов, поддержанный Фондом содействия инновациям, апробируется в Архангельской и Иркутской областях. Эта технология позволяет анализировать цифровые изображения, полученные с беспилотника, и оперативно получать достоверную информацию о параметрах лесных ресурсов на больших территориях", - сказали в пресс-службе.

Проект был поддержан в рамках конкурсов "Умник" и "Старт" Фонда содействия инновациям. Ученый получил 2,5 млн рублей на проведение исследований и создание прототипа.

В основе разработки лежат новые методы обработки цифровых изображений. Это морфологический анализ - идентификация и выделение контуров отдельных деревьев, и спектральный анализ - определение параметров отдельных деревьев в нескольких диапазонах спектра. Методы, которые лесозаготовительные компании обычно применяют в своей деятельности, характеризуются высокими трудозатратами, малой оперативностью и достоверностью результатов.

"Сейчас результаты проекта апробируются на крупном российском предприятии, - приводит пресс-служба слова Алешко. - Им нужно решить задачу точного расчета запаса леса на уже отведенных делянках в Архангельской и Иркутских областях".