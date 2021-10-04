Синоптики предупредили о ночных заморозках в регионах ЦФО 5-6 октября

ТАСС, 4 октября. Синоптики прогнозируют понижение температуры до минус двух градусов в ночные часы 5-6 октября в нескольких регионах Центрального федерального округа, в том числе в Ивановской, Курской, Тамбовской областях, в Воронежской и Рязанской похолодает до минус трех градусов. В дневные часы на большей части округа воздух будет прогреваться до плюс 10-13 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На текущей неделе вероятность осадков будет минимальной, нас ждет переменная облачность. 5-6 октября температура воздуха днем в Тамбове будет составлять 11-13 градусов тепла, ночью возможны заморозки до минус двух градусов. В целом такая погода ожидается примерно до середины октября", - сообщили в ЦГМС по Тамбовской области.

В Липецкой области ЦГМС объявило метеопредупреждение из-за прогнозируемых заморозков. "5-6 сентября ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление - заморозки на почве до двух градусов мороза", - говорится в сообщении.

Ночные заморозки до минус одного-двух градусов в ближайшие двое суток также ожидаются в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Тверской, Тульской областях, в Воронежской и Рязанской - местами до минус трех градусов. "В ближайшие дни будет переменная облачность, без осадков, ветер восточный умеренный, температура по области в дневные часы будет в пределах 9-14 градусов. 5 октября температура воздуха ночью - плюс двух-семи градусов, 6 октября ночью - от минус трехдо плюс двух градусов", - сказал дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области.

В Белгородской, Орловской областях 5 октября ожидаются небольшие дожди, в Костромской, Смоленской, Ярославской областях - переменная облачность, без осадков. В этих регионах, по данным ЦГМС, в ночные часы температура воздуха прогнозируется от нуля до плюс одного-трех градусов.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что 5-6 октября ЦФО будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, в ночные и утренние часы местами возможен туман.