В Сочи объявили штормовое предупреждение

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Сильный дождь и грозу прогнозируют в городе-курорте Сочи в понедельник и вторник. Также возможны усиление ветра, подъем уровня воды в реках и образование смерчей над морем, сообщается в официальном Instagram-аккаунте администрации города.

"В Сочи объявлено штормовое предупреждение. В период с 18:00 4 октября до 18:00 5 октября 2021 года на территории Сочи местами прогнозируется сильный дождь, гроза. Ночью и утром 5 октября 2021 года ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный. Местами порывы достигнут 15-17 м/с", - говорится в сообщении. Уточняется, что в течение суток 5 октября на реках ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. А с 4 октября до конца суток 6 октября 2021 года включительно на участке Магри - Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

"Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями", - отмечается в сообщении.