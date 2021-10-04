Синоптики прогнозируют в Поволжье до конца недели солнечную погоду без осадков

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Солнечная теплая погода без осадков установится в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) под воздействием мощного антициклона. Об этом сообщил в понедельник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На ближайшую неделю характер погоды будет определять очень мощный антициклон, поэтому практически везде в Поволжье будет солнечно, относительно тепло и только в ночные часы кое-где возможны заморозки. Может быть, только в воскресенье и в следующий понедельник произойдут какие-то изменения", - рассказал он, уточнив, что в некоторых регионах в конце недели ожидается облачная погода с осадками.

Так, в Перми, Кирове, Нижнем Новгороде, Казани и Саранске днем ожидается +8…+10 градусов, по ночам столбик термометра будет опускаться до +2…0 градусов. В воскресенье в некоторых регионах возможна облачная погода с понижением температуры и осадками. Так, специалисты ГИС-центра Пермского госуниверситета прогнозируют выпадение первого снега в ряде районов края.

В Саратовской области по утрам опускаются туманы, видимость падает до 500-1000 метров. Осложняют жизнь автолюбителям и первые заморозки - местами на дорогах образуется лед.

Теплее всего на этой неделе будет в Оренбурге, где столбик термометра днем покажет +10…+13 градусов, а ночью - +1…+4 градуса. В Самаре днем ожидается +8…+10 градусов, в конце недели потеплеет до +12 градусов, в ночные часы столбик термометра поднимется до +2…+4 градусов. В Уфе установится переменная облачность без осадков с максимум +11 градусов днем и около 0 градусов ночью.

В Пензенской области наблюдается облачная погода, местами идет дождь. По данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха днем может составить от 8 до 13 градусов тепла, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

Завершение пожароопасного сезона

В Кировской и Пензенской областях с приходом пасмурной погоды завершился пожароопасный сезон. В пресс-службе правительства Кировской области сообщили, что за сезон пожарные потушили 147 возгораний на площади 3,61 га. В Пензенской области, где произошло 57 лесных пожаров площадью более 126 га, уже выполнены все противопожарные мероприятия на землях лесного фонда. Так, были созданы минерализованные полосы протяженностью более 13 тыс. км, а также очищены просеки на 171 км и реконструированы лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров на протяженности 60,6 км.