Мишустин сообщил, что заболеваемость ковидом растет в большинстве регионов России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Динамика распространения коронавируса в РФ вызывает беспокойство, заболеваемость ковидом растет в большинстве регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Динамика, которую мы наблюдаем в последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Много пациентов в больницах, в два раза больше, чем в это же время в прошлом году," - сказал Мишустин.

Он заверил, что правительство на федеральном уровне продолжит принимать меры, чтобы система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь.

"Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты и, конечно, кислород, - перечислил Мишустин. - Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от ковида дома. Есть необходимый запас масок, других средств индивидуальной защиты. Поддерживаем высокий уровень тестирования".

Мишустин призвал Роспотребнадзор активно работать с властями тех российских регионов, где наблюдается особенно острая ситуация с распространением коронавируса. "Прошу вас активно взаимодействовать с властями тех регионов, где сейчас особенно высокий уровень заболеваемости, оказывать им необходимую поддержку, консультировать по всем вопросам", - обратился премьер к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

При этом очень важно, продолжил премьер, чтобы предпринимаемые в субъектах РФ меры соответствовали рекомендациям санитарных врачей. "Они направлены на то, чтобы защитить здоровье людей", - констатировал глава кабмина.