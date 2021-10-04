В Москве рост госпитализаций пациентов с коронавирусом превышает 20%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве вызывает тревогу. Рост госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 20%, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу. Мы видим очевидный рост, сильный рост заболеваемости. В Москве пока эти показатели в два раза ниже пиковых значений, но тем не менее за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30%, рост госпитализации больше 20%, что говорит об отрицательной динамике в ситуации с коронавирусом", - сказал мэр.

Две трети москвичей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, уже получили обе дозы вакцины. "В Москве, как вы знаете, мы одни из первых приняли решение об обязательной вакцинации ряда групп работающих, которые работают с населением. В настоящее время 67% работающих в этих группах привились двумя компонентами и 73% - одним компонентом", - добавил Собянин.

Он добавил, что среди работников системы здравоохранения и образования Москвы двумя компонентами привилось уже более 80%.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 650 649 случаев заражения, из них 4 410 за последние сутки. Выздоровели 1 498 183 человек, умерли 29 242.