Власти Москвы планируют возобновить систему поощрения для привившихся от коронавируса

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Москвы намерены возобновить работу системы поощрений, таких как розыгрыши автомобилей, для горожан, привившихся от коронавируса. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Мы видим и дополнительные возможности вакцинации, увеличения объемов. Поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такие стимулы", - сказал он.

Мэр добавил, что для пожилых людей власти ввели стимулы в виде подарков: необходимые медицинские аппараты для контроля за здоровьем. Также введены стимулы для работы поликлиник по привлечению граждан, в первую очередь пожилых людей, к вакцинации.

Ранее власти Москвы провели серию розыгрышей автомобилей для москвичей, которые впервые получили первый компонент вакцины. Всего с начала акции в столице разыграли 45 машин. Также пожилым гражданам при вакцинации выдают специальные наборы "С заботой о здоровье".

Также в Москве в ближайшее время откроют примерно 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус. "Перспективным является увеличение массового тестирования, в том числе экспресс-тестами, которые показывают достаточно высокую надежность даже по сравнению с классическими ПЦР-тестами. Мы уже в порядке эксперимента в двух МФЦ поставили пункты по экспресс-тестированию. И в ближайшие недели введем в порядка 10-20 МФЦ и крупных торговых центрах экспресс-тестирование", - сказал Собянин.

Он также сообщил о возможности наращивания пунктов экспресс-тестирования. "Сделаем его на этой стадии бесплатно. Результат можно получить в течение буквально 10 минут. Данные будут вноситься в нашу общую информационную систему для того, чтобы своевременно оказать медицинскую помощь людям, у кого такие тесты покажут положительные результаты", - добавил Собянин.