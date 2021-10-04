Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19 в России выросла в 67 регионах

"По данным за прошедшую неделю мы [темпы заболеваемости] выросли еще на 14%. То есть мы растем достаточно быстро <…>.В росте находятся 67 субъектов РФ - практически все, 13 субъектов - без значимой динамики, в пяти субъектах продолжается снижение", - сообщила Попова.

Она добавила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ крайне напряженная. "Ситуация на самом деле крайне напряженная", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в 12 регионах России растет на 20% и больше. "У нас есть 12 регионов, которые растут гораздо быстрее, с тенденцией роста на 20% и больше. И здесь требуются особые меры", - сказала она.

Попова также сообщила, что несколько регионов вызывают вопросы по соблюдению и контролю масочного режима, сохраняющегося по всей стране. Так, в Брянской и Орловской областях, а также Севастополе было выявлено только порядка десяти нарушений режима. "Масочный режим, введенный постановлением главного санитарного врача, сегодня сохраняющийся во всех регионах РФ, как требование есть. К сожалению, есть много вопросов к контролю за этим требованием. Так, например, в Брянской области, где рост составляет сегодня 22%, а в РФ он достаточно ниже - 14%, в Севастополе, где рост составляет 34%, в Орловской области, где рост составляет 27%, количество контрольных мероприятий и вынужденных наказаний за нарушение минимальное - менее десяти или вокруг десяти за весь сентябрь. Это даже несопоставимо с тем же уровнем, который мы видели в прошлом сентябре. Контроль за соблюдением всех требований - это крайне важная составляющая сегодняшнего дня ", - сказала она.

Заболеваемость ковидом среди пожилых людей растет в 21 из 24 регионов России, где сняты ограничения для них, добавила Попова. "К сожалению, в 24 субъектах снят запрет на определенные ограничительные мероприятия для лиц щадящего характера, защищающие этих людей. При этом в 21 субъекте из 24, где такой запрет снят, мы сегодня отмечаем рост заболеваемости именно среди этой возрастной группы населения, на это нужно обратить особое внимание", - сказала она.

Попова также призвала организовать в регионах РФ систему наблюдения за гражданами на самоизоляции. "Хотела бы обратить внимание на то, что Роспотребнадзором расширен перечень отнесения к контактным. Если еще прошлой весной у нас под наблюдением при равных цифрах выявления было около 1 млн контактных каждый день, учитывая 14-дневный период, то сегодня это количество увеличено до 2 млн. И здесь очень важно организовать систему наблюдения за выполнением требований к самоизоляции. То есть человек, который находится на самоизоляции, не может контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он проживает. Он не может распространять инфекцию, потому что в этом случае он попадает под ответственность как административную, так и уголовную. И вот контроль за режимом самоизоляции для большого количества людей в разных субъектах <…> - эта часть нашей общей работы. Безусловно, [она] должна быть усилена", - сказала Попова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 235 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 612 317 случаев заражения, выздоровел 6 740 491 человек, умер 210 801. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.