МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских медиков с международным Днем врача и поблагодарил их за самоотверженный труд.

"Ежегодно в первый понедельник октября празднуется международный День врача. В России мы традиционно поздравляем наших медработников летом, в июне. Но считаю, что добрые слова и благодарности в адрес представителей этой профессии должны звучать как можно чаще", - сказал глава кабмина, открывая в понедельник заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он поблагодарил медиков за то, что они выбрали спасение жизни и здоровья людей делом своей жизни и не сдаются даже в самых сложных ситуациях. Мишустин констатировал, что сейчас приходится работать действительно в непростых условиях.

"Мы ценим и уважаем ваш самоотверженный труд, готовность всегда прийти на помощь. От всего сердца желаю всем нашим докторам крепкого здоровья и успехов", - заключил председатель правительства.