Спортсмены из 40 регионов приедут на Кисловодский марафон

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Участниками одного из самых сложных марафонов в стране, который пройдет 9 и 10 октября в Национальном парке города-курорта Кисловодска Ставропольского края, станут жители 4 стран мира и 40 регионов России. Они пробегут дистанции от 2 до 42 км, также состоится карнавальный и детский забеги, сообщил ТАСС организатор марафона Михаил Шоров.

"На сегодняшний день на Кисловодский марафон заявлены участники из 4 стран мира, в том числе Турции, Молдовы, 40 регионов и больше 120 городов. Это самый красивый и самый сложный марафон в России, который проводится по территории национального парка "Кисловодский". Его красота в живописных маршрутах, в видах, которые открываются с дистанций марафона - на Эльбрус, Кавказский хребет. Сложность его в наборе высоты, которая присутствует в парке", - сказал Шоров.

По его словам, этот марафон является ярким завершением бегового сезона Кавминвод. "У нас будут все основные дистанции - 2, 10, 21, 42 км, а также забеги для самых маленьких участников - детские забеги для категорий от 3 до 6 лет и от 7 до 10 лет, и очень яркий и красивый карнавальный забег, который проводится 9 октября за день до основных стартов", - добавил собеседник агентства.

По его информации, на мероприятии будет много интересных локаций, которые привлекут не только бегунов, но и отдыхающих парка. "Традиционно мероприятие собирает большое количество известных спортсменов, участников Олимпийских игр, призеров, а также медийных личностей", - рассказал организатор марафона.

Национальный парк "Кисловодский", находящийся на склонах Джинальского хребта по долине реки Ольховки, признан объектом культурного наследия федерального значения и особо охраняемой природной территорией города Кисловодска. Работы по его устройству начались в 1823 году по приказу генерала Алексея Ермолова. Именно здесь в 1901 году был проложен первый в России терренкур - маршрут для лечебной ходьбы, а позже открыли еще шесть терренкуров различной протяженности, которые и сегодня используются в лечебных программах.