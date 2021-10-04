Попова сообщила, что в России остановлены массовые мероприятия

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Массовые мероприятия остановлены из-за ковида по всей России, только в двух регионах разрешено проводить их с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек. Об этом заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По массовым мероприятиям: они остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса. Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек, - у нас такого субъекта нет ни одного. И от 1 тыс. до 3 тыс. - всего в двух субъектах", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Попова также отметила, что указанные ограничения не касаются тех мероприятий, которые проводятся в формате COVID-free. "Хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет. Кроме тех случаев, когда они организовываются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции. Это отдельные случаи, они идут по отдельным правилам, которые неукоснительно соблюдаются", - пояснила она.

Попова заявила, что ограничения из-за коронавируса в регионах России, как правило, адекватны ситуации, но остро стоит вопрос контроля за их соблюдением. "На сегодняшний день в субъектах Российской Федерации выбор этих [ограничительных] мер, как правило, адекватен эпидситуации. Но еще раз хочу вернуться к тому, что контроль за соблюдением этих мер - это сегодня самая главная и самая острая задача", - сказала она.

В Роспотребнадзоре в свою очередь сообщили, что дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в России не вводились.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 235 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 612 317 случаев заражения, выздоровел 6 740 491 человек, умер 210 801. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.