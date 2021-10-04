ВОГ разработало несколько научных решений для обеспечения безопасности глухих

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Всероссийское общество глухих (ВОГ) разработало инновационную программу из примерно 30 продуктов, которые позволят людям с нарушениями слуха вести независимый образ жизни и обеспечивать свою безопасность. Об этом в понедельник сообщил президент ВОГ Станислав Иванов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам работы Всероссийского общества глухих в год своего 95-летия и итогам Международной недели глухих 2021 года.

"Мы разработали около 30 инновационных продуктов, которые вошли в эту программу, которая позволит нам, глухим, вести независимый, безопасный образ жизни. Это смелое решение, которого во всем мире еще нет. Если мы эту программу утвердим, Россия будет единственной страной с такой доступностью тех продуктов, которые разработаны именно для глухих и слепоглухих. Я недавно эту программу защитил на совете по науке, и теперь следующая ступень - это защита этой программы на президентском совете по науке, который возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев. Надеюсь, эту программу утвердят, и она станет прорывом в части технологий и инноваций для глухих", - сказал Иванов.

По его словам, программа должна позволить глухим быть более независимыми в окружающей их среде. Ее разработкой ВОГ занимается совместно с Минпромторгом, Министерством труда и социальной защиты РФ, крупнейшими производителями России, а также экспертным сообществом. "Мы аккумулировали всю науку, производство, и, конечно же, ВОГ является квалифицированным заказчиком этой программы. Это будет мировым прорывом в части технологий во всей нашей отрасли, который можно будет продавать и другим странам. Это уникальная программа", - подчеркнул Иванов.