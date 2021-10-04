Около 30% от запланированного числа жителей Дагестана прошли вакцинацию от COVID-19

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Более 450 тыс. жителей Дагестана прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это составляет 28% от плана, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве здравоохранения республики.

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"В Дагестане вакцинацию прошли 458 579 человек, что составляет 28% от подлежащего контингента. Чтобы у жителей региона сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, необходимо охватить вакцинацией 80% взрослого населения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в республике работают более 86 стационарных и 56 мобильных пунктов вакцинации населения.

В новость внесена правка (15:41 мск) - передается с уточнением в заголовке, верно - 30% от запланированного числа жителей.