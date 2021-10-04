Мишустин: больницы всех регионов должны быть готовы к любому развитию ситуации с ковидом

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил, что больницы во всех регионах страны должны быть готовы к любому развитию ситуации с распространением коронавируса, которая сейчас осложняется ростом сезонных заболеваний.

"Уровень вакцинации [от ковида] недостаточный, чтобы остановить распространение инфекции. Положение дел осложняется и тем, что уже начался сезон гриппа и простуд, это тоже дополнительная нагрузка на врачей", - констатировал председатель правительства на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 в понедельник.

Глава кабмина отметил, что "в каждом регионе своя ситуация, темпы распространения инфекции могут отличаться". "В зависимости от этого нужно принимать меры, чтобы обезопасить людей от вируса, опираясь на рекомендации в первую очередь санитарных врачей", - указал Мишустин. На его взгляд, "важно корректировать и организацию медицинской помощи".

"Больницы должны быть готовы к любому развитию событий. Для этого необходимо прогнозировать потребности в лекарствах и с учетом фактического роста числа госпитализаций заблаговременно наращивать коечный фонд", - подчеркнул Мишустин. По его данным, "уже сейчас развернуто в 1,5 раза больше коек, чем осенью прошлого года".