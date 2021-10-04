Губернатор Подмосковья предложил внести вакцинацию от ковида в календарь прививок

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил внести вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок.
"Первая просьба - включить все-таки в календарь национальных прививок вакцинацию [от коронавируса]. Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизни людей", - сказал Воробьев на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Темпы вакцинации от ковида в Подмосковье кратно снизились, добавил губернатор. "В пике мы вакцинировали где-то 50-70 тыс. человек в сутки. Сейчас эта цифра доходит до 10 тысяч. То есть кратно упала", - сказал он.
Около 350 человек с COVID-19 в Подмосковье сейчас находятся на ИВЛ. "Сейчас госпитализируем 600-650 человек, выписка каждый день 530-570 человек. Обращаем внимание, что на ИВЛ у нас находится 350 человек", - добавил Воробьев.
По его словам, в большинстве случаев в стационары попадают те, кто воздержался от вакцинации.
Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 455 358 случаев заражения, выздоровели 395 815 человек, умер 8 238.
По последним данным областного Минздрава, представленным в конце сентября, от коронавируса в регионе было вакцинировано около 3,6 млн человек.
Ранее в понедельник Воробьев сообщил, что более 95% госпитализированных в Подмосковье пациентов с коронавирусом не прививались от инфекции.