Кабмин прорабатывает создание единого каталога штаммов вирусов, несущих угрозу

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Кабмин РФ подготовил постановление для создания в стране единого каталога штаммов вирусов и бактерий, которые несут угрозу. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"В нашей стране должен появиться национальный каталог коллекционных штаммов, патогенных микроорганизмов и вирусов. Подготовлено постановление правительства, которое необходимо для его создания. Это будет единая постоянно обновляющаяся база данных всех видов бактерий и вирусов, которые способны вызвать заболевания у человека, животных или растений", - сказал Мишустин.

"Ученые смогут эффективно использовать коллекцию в своих исследованиях, среди прочего - при разработке вакцин", - отметил председатель правительства.

Он напомнил, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О биологической безопасности". Этот документ в том числе предусматривает создание национального каталога штаммов опасных вирусов.

"Эпидемия коронавируса показала, как важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей", - подчеркнул глава кабмина.